Live Réseaux Sociaux : Chris Martin reprend les tubes de Coldplay sur Instagram (VIDEO)

La propagation du Coronavirus a entraîné le confinement de centaines de millions de personnes sur tout le globe. Une situation quasiment inédite qui a aussitôt mis le monde de la musique à l'arrêt. Annulation de concerts, albums repoussés... Plus rien ne se passe ! Du moins, c'était avant que certains artistes aient la bonne idée de divertir leur public directement de chez eux. C'est notamment le cas de Chris Martin, le leader de Coldplay, qui a décidé de se poser devant sa caméra et d'interpréter certains de ses plus grands tubes accompagné seulement de son piano ou de sa guitare. Un moment hors du temps avant lequel l'artiste a déclaré : "Je suis tout seul, ou presque, dans la maison où je vis. Aujourd'hui, je devais être avec mon groupe Coldplay mais on est coincés dans différents pays donc on ne peut pas jouer ensemble. Je me suis dit que ce serait sympa de prendre de vos nouvelles, de savoir où vous êtes et ce que je peux faire pour vous".

