Live Réseaux Sociaux : Camila Cabello reprend le titre Listen de Beyoncé (VIDEO)

La propagation du Coronavirus a entraîné le confinement de centaines de millions de personnes à travers le globe. Une situation quasiment inédite qui a aussitôt mis le monde de la musique à l'arrêt. Annulation de concerts, projets reportés, albums repoussés... Plus rien ne se passe ! Du moins, c'était avant que certains artistes aient la bonne idée de divertir leur public directement de chez eux. C'est notamment le cas de Camila Cabello qui a livré un extrait du titre Listen de Beyoncé dans sa story Instagram. Après s'être produite aux côtés de son chéri Shawn Mendes, la jeune artiste d'origine cubaine s'est filmée directement depuis sa salle de bain (on peut apercevoir la douche dans le fond de sa vidéo) où sa voix devait bien sonner. Dans cet extrait qui dure à peine quelques secondes, la jeune femme est seule et interprète la célèbre chanson de Beyoncé : Listen. On vous laisse regarder ce moment :