Live Réseaux Sociaux : Camila Cabello et Shawn Mendes livrent une belle prestation (VIDEO)

La propagation du Coronavirus a entraîné le confinement de centaines de millions de personnes sur tout le globe. Une situation quasiment inédite qui a aussitôt mis le monde de la musique à l'arrêt. Annulation de concerts, albums repoussés... Plus rien ne se passe comm prévu ! Du moins, c'était avant que certains artistes aient la bonne idée de divertir leur public directement depuis chez eux. C'est notamment le cas de Camila Cabello et Shawn Mendes qui se sont laissés aller à plusieurs interprétations de leurs titres les plus célèbres lors d'un concert en direct depuis Instagram. Une prestation d'une vingtaine de minutes directement effectuée depuis un jardin très arboré dans laquelle on aura pu entendre les titres Havana, Lost in Japan ainsi que leur fameux duo Señorita. Les deux artistes en couple ont également profité de ce moment pour interpréter Kiss Me d'Ed Sheeran. Un beau moment à voir (ou revoir) ci-dessous.