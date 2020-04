Live Réseaux Sociaux : Boulevard des Airs interprète Si la vie avance en acoustique (VIDEO)

La propagation du Coronavirus a entraîné le confinement de centaines de millions de personnes à travers le globe. Une situation quasiment inédite qui a aussitôt mis le monde de la musique à l'arrêt. Annulation de concerts, projets reportés, albums repoussés... Plus rien ne se passe ! Du moins, c'était avant que certains artistes aient la bonne idée de divertir leur public directement de chez eux. C'est notamment le cas de Boulevards des Airs qui vient de publier une vidéo sur sa chaîne YouTube. Dans cet extrait d'à peine trois minutes, on aperçoit les deux chanteurs qui forment le célèbre groupe français (avec d'autres) en train d'interpréter le tube Si la vie avance depuis chez eux et en acoustique. Une jolie performance accompagnée par un musicien et déjà visionnée plus de 3000 fois sur la plateforme de vidéos en ligne. On vous laisse découvrir la version officielle... et la version confinement !