Little Mix reprend Love On The Brain ( Rihanna), la cover du jour

Il y a quelques jours les Little Mix étaient invitées sur la scène du Honda Stage de iHeartRadio, l'occasion pour le groupe d'interpréter le superbe Love On The Brain de Rihanna. C'est peu dire que Perrie Edwards, Jesy Nelson, Jade Thirlwaal et Leigh-Anne Pinnock s'en sont sorties avec brio. Mention spéciale à Jesy Nelson qui a le plus donné de la voix sur ce morceau qui est probablement l'un des plus beaux d'ANTI, le dernier album de Rihanna. Le morceau a été choisi comme quatrième single du huitième opus de Rihanna mais pour le moment la chanteuse n'a pas l'air décidé de l'accompagner d'un clip, on se console donc avec ses performances lives et la jolie cover des Little Mix.

Les Little Mix sont actuellement en tournée avec Ariana Grande, elles assurent la première partie des dates américaines de la chanteuse jusqu'à la mi avril. A partir du 21 mai elles se lanceront dans leur propre tournée, le Glory Days Tour. Elles sillonneront Europe et Océanie pendant un peu plus de quatre mois pour l'occasion. Leur concert français se tiendra au Zénith de Paris le 8 juin prochain ( avec pour première partie The Vamps). Si vous souhaitez en être ne tardez pas car il ne reste plus que quelques places en gradins ( 1ère catégorie à 56€50). L'ascension des anglaises est loin d'être finie après l'obtention de leur premier BRIT Awards en février dernier !