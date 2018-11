 Muse, Little Mix, Panic! at the Disco... les performances inoubliables des MTV EMA 2018

Hier soir à Bilbao, les plus grands artistes du moment se sont réunis pour les MTV EMA Awards. Si les Etats-Unis ont brillé (notamment grâce à Camila Cabello et ses trois trophées), la France n'était pas en reste puisque Bigflo & Oli sont repartis avec un prix. Evidemment, cette cérémonie n'était pas uniquement l'occasion de récupérer quelques récompenses : certains artistes -comme Little Mix ou encore Hailee Steinfield et Panic! at the Disco- ont livré de belles performances. Si vous les avez manquées, elles sont à retrouver de suite !

.@PanicAtTheDisco took us to another world with a killer performance of “High Hopes” ???????? pic.twitter.com/OWZirK2fAS — MTV EMA (@mtvema) 4 novembre 2018

【EMA完全版は今夜19:00!】

今朝開催された欧州最大級の音楽アワード「2018 MTV EMA Main Show」を本日11/5(月)19:00から完全版でお届け!

<番組詳細はこちら!>https://t.co/BK7IGT0eEQ#MTVEMA #Muse #ミューズ pic.twitter.com/ifxtXtPVqe

Ain’t no drama between these queens…Nicki Minaj & Little Mix perform their brand new song ‘Woman Like Me’ #MTVEMA pic.twitter.com/GFtjJzIf3t — MTV EMA (@mtvema) 4 novembre 2018

Finally Good Form is getting what is DESERVES ???? WE STAN ???? @NICKIMINAJ #MTVEMA #NickiEMAs I’m ready for the video ???? pic.twitter.com/nqrNenxvyU — RAH • BANKS (@IAMRAHBANKS) 4 novembre 2018

— MTV Japan (@MTV_JAPAN) 5 novembre 2018

Au programme donc, Muse, David Guetta mais aussi Halsey. Le trio mené par Matt Bellamy fait son grand retour sous les projecteurs afin de promouvoir Simulation Theory, son prochain album à venir. De son côté, David Guetta a mis le feu avec Jason Derulo. La palme de la meilleure performance revient (selon Billboard) à Nicki Minaj et Little Mix mais ça, on vous laisse seuls juges.