Lisa Kudrow (Phoebe) promet que la réunion de Friends va être "très marrante" !

Voilà des mois que vous attendez l'épisode spécial qui réunira enfin le casting de Friends ! Après la publication de Jennifer Aniston qui avait fait le buzz sur la toile et les différentes annonces officielles confirmant un retour sur le devant de la scène, aucun doute n'est permis. Seulement voilà, alors que le tournage aura déjà dû commencer (voire être terminé), la crise du coronavirus a ralenti toute l'industrie audio-visuelle. Si le projet est toujours d'actualité et devrait être l'un des programmes phares de la nouvelle plateforme HBO Max -dont la sortie n'a pas encore de date précise-, il sera en revanche retardé de plusieurs mois.

Quel meilleur moyen de patienter que la déclaration spontanée et enthousiasmante de Lisa Kudrow, alias Phoebe dans la série. En effet, lors d'une interview pour le média Entertainment Tonight, l'actrice américaine a tenu a partagé son excitation. "J'ai hâte que cela se produise. Cela fait 25 ans que nous n'avons pas été ensemble dans une pièce devant des gens, et seulement une fois il y a quelques années, en privé pour un dîner" admet la comédienne avant de conclure "Ça va être amusant. Je veux dire, ça va être vraiment amusant." Des mots qui nous mettent l'eau à la bouche et qui devraient nous permettre de tenir encore quelques mois...