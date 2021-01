Lisa Kudrow (Phoebe) confirme que le tournage de la réunion Friends a commencé !

On le sait, vous le savez aussi... Bref, tout le monde est au courant ! Plus de 16 ans après l'arrêt de sa diffusion sur NBC aux États-Unis, Friends devrait enfin avoir droit à un épisode spécial dans lequel les six acteurs principaux se retrouveront. Diffusé sur la nouvelle plateforme HBO Max, le projet devait initialement se tourner ces derniers mois. Seulement voilà, la COVID-19 et le confinement de la majeure partie de la population mondiale ont forcé les équipes a repousser le lancement de ce qui s'annonce déjà comme l'événement audiovisuel de l'année. Pas de panique, on en enfin de nouvelles informations de la part de l'une des actrices principales de la série : Lisa Kudrow, alias Phoebe Buffay !

Récemment interviewée dans le podcast de Rob Lowe, l'actrice américaine confirme enfin avoir débuté le tournage pour la réunion exceptionnelle du célèbre programme : "J'ai déjà pré-tourné quelque chose pour cette émission, donc, nous allons la faire, c'est sûr ! Parce que j'ai déjà tourné un petit quelque chose... On est en bonne voie pour une sortie au printemps" précise t-elle. En revanche, pour celles et ceux qui s'attendaient à un revival de la série, il va falloir oublier l'idée. Lisa Kudrow précise bien qu'il s'agit simplement d'une réunion : "Ce n’est pas un reboot. C’est n’est pas quelque chose qui a un script, on ne joue pas nos personnages. C’est juste nous, nous retrouvant, ce qui n’arrive pas énormément et qui n’est même jamais arrivé devant d’autres personnes depuis 2004, quand la série s’est arrêtée". Une bonne nouvelle tout de même pour les millions de fans de Friends qui attendent, depuis plus d'un an, les retrouvailles de leurs personnages favoris. Et ce n'est pas nous qui dirons le contraire !