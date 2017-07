Lionel de 12h à 18h en semaine sur Virgin Radio 

Lionel c'était la voix de vos week-end sur Virgin Radio et surtout la voix du Lab Virgin Radio depuis quelques années. Avant de prendre sa retraite radiophonique pour partir parcourir le monde avec femme et enfant, votre animateur adoré vous chouchoute cet été en s'occupant de vos après-midi sur Virgin Radio. Depuis lundi 17 juillet et jusqu'au vendredi 11 août, Lionel sera le maesto de la tranche 12h-18h. Six heures en compagnie de notre intervieweur pair et passionné de musique, ça donne envie, non ? A noter que du 14 au 18 août 2017, Lionel sera à l'antenne entre 21h et minuit pour un dernier baroud d'honneur !

Allez hop, on vous accompagne pendant vos vacances tout l'été sur #VirginRadio ! Bon aprèm avec Lionel ???? pic.twitter.com/nO5wHkYc0O — VirginRadio Officiel (@VirginRadiofr) 17 juillet 2017