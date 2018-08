Linkin Park x Gun's N' Roses : Slash et Chester Bennington ont enregistré une demo pour Doctor Alibi 

Quel est le point commun entre Gun's N' Roses et Motorhead ? La réponse la plus simple, celle qui vous viendra directement en tête reste le morceau Alibi Doctor, enregistré par Slash et Lemmy Kilmister (du groupe Motorhead, donc). Or, avant de sortir la version définitive, Slash aurait enregistré une première demo avec un autre artiste, le regretté Chester Bennington. Lors d'une interview, Slash a ainsi avoué que Lemmy Kilmister est entré en ligne de compte après que la version avec Chester Bennington ait été "bloquée".

"Quand je travaillais sur mon premier album solo, j'ai travaillé avec énormément de personnes différentes et certaines n'ont finalement pas été retenues sur le disque", a t-il ainsi confié à Variety. "Il y a d'ailleurs un morceau avec Chester mais à l'époque, Linkin Park ne l'a pas autorisée. Alors, je l'ai faite avec Lemmy". Il poursuit, expliquant que la chanson était "très bien" : "Il (Chester) était génial. Ca ne me gênerait pas de sortir la démo si Linkin Park était d'accord. Musicalement, c'est la même chose qu'avec Lemmy mais les paroles étaient vraiment poignantes". Ainsi, il explique : "Les paroles correspondaient parfaitement à l'état d'esprit de Chester". Aura t-on l'honneur d'entendre cette demo un jour ? Visiblement, la balle est dans le camp de Linkin park... Mais, ne jamais dire jamais !