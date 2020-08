Linkin Park va fêter les 20 ans de Hybrid Theory avec "quelque chose de spécial" !

En octobre 2000, Linkin Park dévoilait Hybrid Theory, son premier album studio ! Après des débuts difficiles, le groupe de rock américain va finalement atteindre des sommets grâce à ses titres In the End, Crawling ou One Step Closer. Couronnés de succès et gratifiés des récompenses les plus prestigieuses de la musique, les jeunes californiens vont s'installer comme de véritables références dans le milieu. Un succès qui continuera dans la durée puisque Linkin Park continue de sortir des albums et de se produire à travers le monde dans les années qui suivent. Malheureusement, en 2017, Chester Bennington, le chanteur du groupe, décide de mettre fin à ses jours. Si ses acolytes affirment qu'ils resteront soudés, aucun projet n'a vu le jour depuis le terrible incident.

Récemment, Mike Shinoda, l'un des membres fondateurs, s'est exprimé sur les 20 ans de leur premier opus Hybrid Theory. Un événement qui devrait éveiller une lueur d'espoir chez les fans du groupe. "Nous avons fait de notre mieux pour aller voir beaucoup de gens qui sont de la famille, dans un sens, et leur dire : 'Que pensez-vous que nous devrions faire ? Que serait une bonne célébration de Hybrid Theory ?' Je ne sais pas ce que je devrais dire à ce sujet. Nous prévoyons quelque chose de spécial. Tout ce que je peux dire, c'est que nous avons travaillé - et pas seulement le groupe" a affirmé ce dernier. Une annonce qui devrait nous permettre de patienter dans les mois qui viennent en attendant de découvrir ce que nous ont réservé les interprètes de Numb.