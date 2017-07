Linkin Park, U2, Metallica... Les news musique de la semaine 

Difficile cette semaine de ne pas évoquer Chester Bennington et Linkin Park. Une semaine à peine après la mort tragique du chanteur, le monde entier continue de le pleurer et de le célébrer. Dans quelques mois, tous pourront voir la dernière réunion télévisée du groupe, lors du Carpool Karaoke enregistré pour Apple Music. Sur une note plus joyeuse, les fans français de U2 ont pu applaudir Patti Smith, montée sur scène aux côtés de Bono lors du concert parisien des irlandais. De son côté, le leader de Metallica a fait savoir qu'il n'était pas ravi de la collection de T-shirts vintage des soeurs Jenner tandis que Liam Gallagher s'est excusé quant à son comportement vis-à- vis de Coldplay. Enfin, on vous invite à découvrir le nouveau clip de Selena Gomez, Fetish.

Le Carpool sera à découvrir dans quelques mois

Linkin Park a filmé un Carpool Karaoke avant la mort de Chester Benninton

U2 et Patti Smith sur scène

Patti Smith a rejoint U2 sur scène au Stade de France

Les T-shirts vintage des soeurs Jenner

Metallica en colère contre les soeurs Jenner.

Liam Gallagher présente ses excuses

Liam Gallagher s'excuse

Le nouveau clip de Selena Gomez

Selena Gomez dévoile le clip de Fetish

Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres news marquantes.