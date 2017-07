La nouvelle est tombée hier soir et a mis le monde de la musique internationale en émoi : Chester Bennington, le chanteur du célèbre groupe Linkin Park, s'est suicidé. Les premiers rapports voudraient qu'il se soit pendu... Un geste inattendu comme le montre cette coïncidence douce-amère. Au même moment, où l'on apprenait la terrible disparition de son leader, Linkin Park dévoilait le clip du dernier titre de leur album One More Light, sorti le 19 mai dernier : Talking to Myself. Une vidéo qui a déjà été vue plus de 6 millions de fois en quelques heures seulement et qui prend une saveur toute autre, au regard du terrible drame qui touche la formation américaine.

Le clip est un morceau de vie du groupe. Une vidéo qui dévoile des moments pris sur le vif : des coulisses de l'enregistrement de leur album, aux prestations scéniques de la formation en passant par l'arrivée frénétique des fans à leurs concerts. Des instantanés joyeux déclinés à la fois en couleurs et en noir et blanc qui prennent rétrospectivement des allures d'hommage émouvant. En outre, ce clip de Talking to Myself sera certainement la dernière vidéo de Linkin Park avant quelques temps et restera comme un ultime coup de chapeau à Chester Bennington qui a dernièrement réagi sur leur performance contestée au Hellfest !