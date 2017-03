Linkin Park : Suivez leur showcase en live sur Facebook dès 19H le 27 mars

Lundi 27 mars c’est l’événement à ne pas manquer ! Virgin Radio vous a fait gagner vos séjours et vos places pour assister au showcase privé de Linkin Park depuis le 118 à Paris. Si vous n’avez pas remporté vos places, ou que vous ne pouvez pas être avec nous à Paris, mais que vous êtes fans du groupe, séchez vos larmes. Vous êtes tous invités à suivre cet événement exceptionnel via la page Facebook de Virgin Radio. A partir de 19h la soirée sera retransmise sur notre page en direct. Vous ne manquerez donc rien de la session de questions/réponses avec le public et des quatre chansons que le groupe jouera en live et en acoustique !

C’est un moment unique que les fans de Linkin Park vont pouvoir vivre ce lundi 27 mars en assistant au showcase acoustique et intimiste de cet énorme groupe de rock. Ce sera l’occasion pour Chester Bennington, Mike Shinoda et les autres de présenter en avant-première One More Light qui sortira le 19 mai prochain. Un album qui s’annonce surprenant, les deux premiers singles extrait de ce septième opus de Linkin Park laissent en effet présager un virage pop du groupe, avec un soupçon d'electro. Heavy et Battle Symphony sont en effet très différents du nu metal auquel les fans de Linkin Park sont habitués. Rendez-vous dès 19h le 27 mars sur la page Facebook de Virgin Radio pour découvrir si cette impression se confirme…