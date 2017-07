Linkin Park : Stormzy les rejoint sur scène lors d'un concert à Londres (vidéo)

Lorsque le nouvel album One More Light de Linkin Park est sorti en mai dernier trois ans après The Hunting Party (2014), plus d’un fan a été étonné. Le groupe US a toujours été connu pour oser des virages musicaux, mais celui-ci a été pour le moins inattendu. One More Light est définitivement l’album le plus pop de leur discographie, et Chester Bennington a même dû réagir face aux critiques du nouvel album de Linkin Park. Chacun ses goûts, du côté de la rédac’, on l’avait trouvé déroutant mais percutant ! Après des passages remarqués (et également controversés) sur les scènes du Download Festival et Hellfest, deux événements metal majeurs en France, Linkin Park jouait à Londres hier, et a créé la surprise lorsque le rappeur Stormzy est arrivé sur scène. Un moment mémorable à revivre ci-dessous :

My brothers @linkinpark bought me out for their show @ O2 Arena, forever grateful. Feeling very blessed, who would of thought this ????????❤️???? pic.twitter.com/YGMgkTaZXS — #GSAP (@Stormzy1) 3 juillet 2017

L’artiste britannique s’est joint à Chester Bennington, Mike Shinoda, Brad Delson, Dave Phoenix Farrell, Joe Hahn et Rob Bourdon pour leurs prestations de One Step Closer et From the Inside. Personne ne s’y attendait dans la salle, et l’euphorie était totale dans la salle face à cette surprise. Rappelons que Stormzy apparait en featuring sur le titre Good Goodbye du dernier album. Il a lui aussi montré son enthousiasme après le show en twittant : « Mes frères Linkin Park m’ont fait venir à leur concert à l’O2 Arena, j’en serai éternellement reconnaissant. Je me sens béni, qui l’aurait cru. » Une chose est sûre, les fans présents ce soir ont fait de nombreux jaloux et personne n'a lancé de verre sur scène comme ça a été le cas du concert de Linkin Park au Hellfest...