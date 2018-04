Linkin Park : Quel futur pour le groupe ? Mike Shinoda répond

Son album solo (intitulé Post-Traumatic), Mike Shinoda le sortira en juin prochain - plus exactement le 15 juin 2018. Pour promouvoir ce disque, l'artiste a déjà publié quelques titres mais il a également prévu de se produire dans quelques festivals cet été - dont le Leeds / Reading Festival. Mais maintenant qu'il se préapre à occuper la scène en solo, nombreux sont les fans qui s'interrogent : quel avenir pour Linkin Park ? Lors d'une interview accordée à Vulture, Mike Shinoda a révélé qu'il n'y avait pas "de réponse" à cette question.

"Je suis incapable de dire ce qui arrivera au groupe", a t-il expliqué. "Vraiment, il n'y a aucune réponse. C'est drôle parce que quoique je dise, ça fera les gros titres. Mais c'est stupide parce qu'il n'y a vraiment aucune réponse. Les fans pensent qu'ils veulent connaître le futur mais croyez-moi, je veux aussi connaître la réponse. Mais, il n'y en a pas". Et ça, on peut le comprendre. Difficile d'imaginer le futur d'un groupe quand l'un de ses leaders n'est plus. Il n'y a pas si longtemps, on s'était d'ailleurs interrogés : le groupe aurait-il un avenir ? Chester pouvait-il être remplacé ? C'est une question qui nécessite encore du temps avant d'obtenir une réponse. Les choses se feront naturellement, Linkin park décidera peut-être un jour de se retrouver. Mais pour l'heure, Mike Shinoda ira exorciser cette triste période seul en scène.