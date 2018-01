Les mois passent et pourtant, on n'oublie pas Chester Bennington, loin de là. Il est même encore difficile de réaliser que le chanteur nous a quitté. Six mois déjà que sa voix ne résonne plus et une grande question reste toujours sans réponse... Que va devenir Linkin Park ? Quel avenir il y a-t-il désormais pour le groupe ? Une question bien difficile à laquelle les membres du groupe n'ont toujours pas répondu et dont les fans craignent la réponse. Bien entendu, un arrêt n'a absolument pas été évoqué par le groupe après la disparition de leur leader, mais la question se pose tout de même... Seraient-ils capables d'arrêter ? Si cela venait à être le cas, le monde du rock perdrait un très grand groupe mais surtout, un groupe qui a marqué toute une génération, plusieurs générations même. Il est impossible de ne pas avoir au moins une chanson en tête lorsque l'on prononce le nom de Linkin Park. Si l'arrêt du groupe est une idée que l'on ne peut pas imaginer possible, quelles sont les solutions possibles pour le groupe ?

Remplacer Chester ? Même si l'idée semble inimaginable et briserait le coeur du fandom entier, elle reste techniquement possible. Mais la musique et les paroles de Linkin Park ont une particularité : elles collent à la peau de Chester. Comme l'a prouvé le concert hommage que le groupe a donné en son honneur fin octobre entouré de nombreux artistes et amis, il est difficile de remplacer Chester Bennington et d'assurer comme il le faisait. Le chanteur de Linkin Park avait ce grain de voix particulier qu'il est difficile d'égaler. Même si des rumeurs couraient quant à un possible remplacement par Oliver Sykes de Bring Me The Horizon, sa performance de "Crawling" lors du show qui était pourtant très bien, a prouvé qu'il était très difficile d'égaler Chester dans son art.

La voix de Chester est irremplaçable !

Récemment, la possibilité de créer un hologramme du chanteur a été évoqué auprès de Mike Shinoda lors d'un Instagram Live par des fans et bien entendu, la réponse a été catégorique : non. Pour le musicien, c'est une idée inconcevable qu'il ne peut accepter et on le comprend. Voir Chester sur scène sans être réellement serait une vraie torture. Lors de ce même live, il a ajouté que rien n'avait été décidé quant à l'avenir du groupe et que le deuil de leur ami était encore trop présent pour prendre une réelle décision. Tout comme l'idée de l'hologramme, celui de la réutilisation de la voix de Chester lors des précédents enregistrements a été évoquée par les fans puisque certaines techniques le permettent désormais et que les autres membres du groupe très polyvalents pourraient assurer le reste de la production. Mais pour la scène, le point d'interrogation reste toujours là. Même si Mike chante et rappe très bien, le grain de voix de Chester n'est pas là. Il est donc encore impossible de se prononcer sur l'avenir du groupe, même si on l'espère tous au fond qu'il ne s'arrêtera pas. La question reste toujours à savoir comment il peut ainsi continuer. Il y a quelques semaines, Linkin Park a fait un ultime cadeau aux fans en sortant l'album One More Light Live tiré de leur One More Light Tour qui avait démarré quelques mois avant le décès de Chester Bennington. Comme un dernier souvenir de la performance live du chanteur...