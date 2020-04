Linkin Park prépare de nouveau morceaux en confinement

Le 20 juillet prochain marquera le troisième anniversaire de la mort de Chester Bennington. Trois ans après son décès brutal, Linkin Park semble fin prêt à créer de nouveau : Mike Shinoda et ses acolytes semblent profiter de la période de confinement pour mieux se remettre à écrire - c'est en tout cas ce qu'annonce le bassiste Dave “Phoenix” Farrell.

Lors d'une interview accordée à Dan Really Likes Wine, le musicien a confié : "En ce moment, je pense que nous faisons tous la même chose", commence t-il. "On essaie de rester à la maison et surtout, de rester en forme". Il poursuit : "Avec le groupe, on a commencé à écrire avant que tout cela n'arrive. A ce stade, on fait des réunions Zoom pour manger ensemble et prendre des nouvelles mais on ne peut pas se réunir pour écrire. On travaille à la maison, on creuse des idées".

A la mort de Chester Bennington, l'avenir du groupe semblait incertain. Alors savoir que, petit à petit, Linkin Park se remet à composer et écrire sera sûrement pour les fans une bonne nouvelle. Il faudra patienter encore un peu avant de pouvoir découvrir ce que la formation américaine a préparé.