Linkin Park : Pour l'anniversaire de Chester Bennnington, retour sur 5 moments marquants de sa carrière

Parti trop trôt et surtout, bien trop brutalement, Chester Bennington aurait dû fêter aujourd'hui ses 42 ans. Aujourd'hui 20 mars 2018, les fans de Linkin Park à travers le monde se mobilisent pour lui rendre hommage (certains participant même au projet lancé par la veuve du chanteur). Parce qu'il nous était impossible de faire l'impasse sur un jour comme celui-ci, retour sur les cinq moments les plus signicatifs de la carrière de Chester Bennington.

Premier album de Linkin Park, Hybrid Theory restera probalement le plus marquant du groupe. One Step Closer, Papercut, Runaway ou Forgotten sont devenus des classiques et l'opus, lui, occupera toujours une place à part dans le coeur des fans.

Vous ne le saviez peut-être mais pour leur toute première apparition télé, Linkin Park étaient en France ! Et c'était pour Nulle Part Ailleurs.

Parce que depuis ce titre, Linkin Park est connu dans le monde entier.

La sortie de One More Light en 2017 aura été un tournant décisif dans la carrière du groupe. Malgré la déception (ou l'incompréhension) des fans, Chester Bennington et sa bande n'ont pas plié, défendant l'opus avec toutes l'énergie qu'on leur connaissait - sur scène et dans les médias. One More Light était plus pop, plus mélodieux et beaucoup moins rock, c'est vrai. Mais le message, lui, a pris tout son sens après le 20 juillet 2017.

Hell fest was fun. Had a blast watching people mosh to In the End and then flip me off when we played Heavy. I blew them kisses???? — Chester Bennington (@ChesterBe) 19 juin 2017

Difficile d'oublier le passage de Linkin Park au Hellfest l'été dernier. Certains festivaliers étaient sceptiques. D'autres ont carrément rejeté l'idée. Après son concert, Chester Bennington s'était emparé de Twitter pour partager ses impressions, assumant (une fois de plus) One More Light. Ce n'était probablement pas le meilleur concert de Linkin Park (le live donné à Bercy en 2014 restera dans nos coeurs) mais c'était la dernière performance en France du groupe.

"J'en suis à un point où je me fous de ce qu'on peut penser de moi. Allez-y, dites ce que vous voulez, en tant que personne, en tant qu'artiste, j'en ai rien à foutre. Je sais exactement qui je suis, je sais exactement de quoi je suis fais et je suis super heureux. C'est génial de pouvoir faire ce que je j'aime, surtout pour une personne comme moi", a confié un jour Chester Bennington à Rock Sound. C'est pour ça qu'on l'aimait. Parce que c'était un artiste qui assumait tout, de ce qu'il était à sa musique.