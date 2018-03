Linkin Park : Pour l'anniversaire de Chester Bennington, 8 démos inédites dévoilées

Le 20 mars dernier, Chester Bennington aurait fêté ses 42 ans. Disparu depuis le mois de juillet dernier, le leader de Linkin Park a laissé des fans inconsolables qui, pour son anniversaire, ont décidé de se mobiliser. Certains ont participé à l'opération "I AM THE CHANGE", initié pas la veuve du chanteur. D'autres ont choisi de partager des démos inédites (ou du moins, qui ne sont jamais sorties sur CD) pour montrer que sa voix était unique. Depuis, certaines démos ont été retirées des plateformes.

Happy Birthday @ChesterBe! To celebrate Chester's life, we and @LinkinParkbr are releasing a set of previously unheard demos, including the cover of 20 Eyes by The Misfits. https://t.co/uw2BwFu7C6 pic.twitter.com/Rfr7XYRh4u — Linkin Park Live (@LPLive) 20 mars 2018

On comptait ainsi la cover de 20 Eyes, Walking in Circles, Give Me Your Name, Fadeaway, Fire, Morning After, My Suffering et Let Down. De son côté, Mike Shinoda a marqué le coup en partageant une photo prise au cours d"un concert. Ce premier anniversaire aura probablement été le plus dur pour les fans qui se sont exprimés sur Twitter.