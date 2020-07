Linkin Park : Plus de 250 fans du monde entier interprètent In The End (VIDEO)

Ils étaient près de 270 musiciens originaires de 35 pays du monde entier à avoir enregistré le titre In The End de Linkin Park durant le confinement. Un projet exceptionnel initié par RocknMob qui vient d'être publié sur YouTube et qui cumule déjà plus de 215 000 vues. Intitulé #QuarantineMob, la vidéo de plus de quatre minutes met en scène des individus confinés chez eux en train d’interpréter le célèbre titre In The End de Linkin Park. Un morceau au cœur de l'actualité puisque son clip vient de dépasser le milliard de vues sur la plateforme américaine faisant du groupe de rock américain l'un des seuls à atteindre de tels chiffres.

Qu'ils soient enfermés en Russie, aux Etats-Unis, aux Philippines, en France ou ailleurs, les fans du groupe ont dévoilé une magnifique prestation de l'un des tubes les plus célèbres du groupe. Une belle manière de rendre hommage à leurs idoles qui pourraient être de retour avec de nouveaux projets dans les mois à venir.