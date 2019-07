Linkin Park : One More Light sauve un homme du suicide

Il y a deux ans, Chester Bennington (leader de Linkin Park) se donnait la mort, laissant des fans inconsolables et orphelins. Après cette tragédie aussi brutale que percutante, la femme de Chester Bennington s'est donné pour mission de prendre soin de tous ceux qui seraient fragiles psychologiquement via un organisme. Et récemment, une femme a fait honneur à la mémoire de l'artiste disparu en empêchant un homme de se suicider. C'est en citant les paroles de One More Light (morceau pignant signé Linkin Park) qu'elle a pu le sauver.

Cristina Settanni était au volant lorsqu'elle a remarqué un homme, prêt à se jeter dans le vide. "Je ne pensais pas vraiment m'arrêter", a t-elle confié. "Je l'ai vu dans mon rétroviseur et je me suis arrêtée parce que personne d'autre ne l'a fait. Je me suis arrêtée parce que j'ai vécu la même chose, alors je savais ce qu'il ressentait. Il avait besoin de quelqu'un que lui montre qu'il n'était pas transparent, qu'il n'avait pas besoin de faire ça". Cristina s'est assise à côté de l'homme en détresse et lui a cité les paroles (désormais cultes) de Linkin Park : "Who cares if one more light goes out/ Well, I do", que l'on pourrait traduire par "Qui se soucie si une lumière s'éteint ? Moi". Cristina poursuit : "Je ne savais pas si la chanson résonnerait en lui mais il a pleuré".

Cristina a sauvé la vie d'un homme et un policier présent sur les lieux a filmé la scène touchante. Elle est à voir ICI.