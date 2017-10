Linkin Park : One More Light, la lyric video faite par les fans

Les hommages à Chester Bennington ne désemplissent pas : Des fans venant des quatre coins du monde ont tenu à le célébrer une dernière fois. Et récemment, certains d'entre eux ont décidé de réaliser une lyrics vidéo pour le titre One More Light. Il y a quelques semaines, Linkin Park en personne publiait une (première) vidéo officielle de ce même titre. Cette dernière était déjà poignante mais celle des fans, elle, est encore plus symbolique.

Au total, près de 33 fans ont participé à la vidéo, se succédant. Message, photos... tout ce qui compose ce nouveau clip a été préparé par les fans et les membres de la fanbase du groupe. Depuis sa sortie, Linkin Park en a fait la nouvelle vidéo officielle du morceau - un bel hommage à Chester mais aussi aux fans. Le 27 octobre prochain, l'hommage à Chester Bennington prendra une toute autre dimension lorsque les plus grands noms de la musique (et les amis du défunt leader) investiront le Los Angeles’ Hollywood Bowl.