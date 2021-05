Linkin Park : One More Light célèbre ses 4 ans, retour sur un album symbolique

Il y a quatre ans, Linkin Park publiait One More Light - un album qui, quelques années plus tard, prend tout son sens.

19 mai 2017. Les fans découvrent ainsi le successeur de The Hunting Party, porté par le single Heavy. Si l'album tente d'explorer une toute nouvelle facette du groupe (peut-être plus vulnérable), les critiques restent mitigées : "c'est dur de critiquer un grand groupe pour avoir essayé quelque chose de différent, et ce n'est pas un problème que ce soit un album pop. Le problème est qu'il s'agit d'un mouvement commercial faible et artificiel", commentera d'ailleurs le média britannique NME. Oui, One More Light sonne différemment et non, il ne transpire pas le "rock" brutal et incisif qui a toujours caractérisé le groupe. Mais, cette tentative témoigne aussi (et surtout) de la facilité avec laquelle Linkin Park a su absorber la scène pop.

Au-delà des critiques et de la surprise, One More Light s'est imposé comme un ultime hommage à Chester Bennington - qui se donnera la mort quelques mois seulement après la sortie de l'opus. Difficile de ne pas penser à la mémoire de l'artiste en écoutant le morceau éponyme : Linkin Park choisira d'ailleurs de faire de son clip un hommage poignant à celui qui fut son leader.

Quatre ans après sa sortie, One More Light aura toujours une place spéciale dans le coeur des fans. Cet album, bien que différent, sonne comme un adieu triste, certes, mais lumineux à l'un des artistes les plus aimés et les plus respectés de la scène rock.