Linkin Park : Numb, s'offre le milliard de vues sur Youtube ! 

Que les fans du groupe se félicitent car ils ont réussi un tour de force ! Après le décès tragique de Chester Bennigton, les hommages n'ont pas cessés d'affluer de par le monde. Et au milieu de tout ça, les fans ont également décidé de mener une campagne non officielle ayant pour but de faire de Numb, l'un des rares clips atteignant le milliard de vues sur Youtube. Pari réussi !

Réalisé par DJ Joe Hahn, Numb constitue la vidéo finale de leur deuxième album, Meteora, sorti en 2003 -tout ceci ne nous rajeuni pas... Un titre dont se souvient forcément puisqu'il avait été revisité par le groupe avec la participation de Jay-Z. Une collaboration puissante qui avait permis au titre d'atteindre un public plus vaste et qui apparaît, elle, sur l'album Collision Course, en 2004.

Linkin Park, très discret ces derniers temps, ne s'est produit qu'une seule fois depuis la mort du leader. En 2017, à l'occasion d'un concert hommage. L'avenir du groupe est encore très flou et on ne sait pas s'il compte revenir un jour. D'autant plus que Mike Shinoda se consacre depuis quelques mois à sa carrière solo. Depuis juin 2018, il défend son album Post Traumatic sur les plateaux télé et surtout, en tournée.