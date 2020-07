Linkin Park : Mike Shinoda va revenir avec un nouvel album solo !

Il semblerait que la crise sanitaire et le confinement aient été très bénéfiques pour Mike Shinoda. En effet, ce dernier aurait passé une grande partie de son temps libre à créer de la musique et des arts visuels sur le site de streaming Twitch. Et à en croire plusieurs médias spécialisés, il aurait utilisé les réactions des fans pour créer un album entier qui sera intitulé Dropped Frames, Vol. 1.

"Quand je commence (à créer), j’ai généralement très peu d’idées de là où ça va me mener. Ce qui en ressort au final est le produit des suggestions des téléspectateurs, de mes idées du moment et de l’inexplicable magie qui flotte entre les deux." admet le chanteur de Linkin Park qui devrait dévoiler son projet le 10 juillet prochain. En attendant, il faudra se contenter des trois premiers titres déjà disponibles. On vous laisse découvrir Osiris, Open Door et Super Galaxtica ci-dessous.