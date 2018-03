Linkin Park : Mike Shinoda travaille sur un album solo

Ces dernière semaines, l'actualité musicale a (beaucoup) tourné autour de Linkin Park. Suite au post Instagram montrant quelques membres de Linkin Park ensemble en studio, beaucoup se sont posés la question : le groupe était-il en train de travailler sur un nouvel album sans Chester Bennington ? La vérité, c'est que personne n'est vraiment prêt à retrouver le groupe sans son leader. Alors l'hypothèse la plus probable après cette révélation reste l'éventualité d'un album solo pour Mike Shinoda. Vous vous en doutez, c'est bien ce que le rappeur prépare.

Après avoir sorti un EP, Mike Shinoda est donc de retour en studio. Mais en ce moment, comme le montre son dernier post Instagram, le musicien est passé à la phase tournage : "Qui veut me rencontrer et apparâitre dans un clip video ? je tourne quelque chose pour mon album solo à 8.30 à Hollywood ce soir. Dans 45 min !" Cette fois, on ne fait pas plus officiel : Mike Shinoda travaille bel et bien sur un album solo. Pour l'heure, aucune date de sortie n'a été communiquée mais une chose est sûre : l'ombre de Chester devrait planer au dessus de cet opus.