Linkin Park : Mike Shinoda se confie au micro du magazine NME...

Depuis la mort de Chester Bennington, les nouvelles de Linkin Park se font plutôt vagues et rares même Mike Shinoda évoque de temps en temps l'avenir du groupe. Lors de son passage au Reading Festival, et comme ses camarades de Fall Out Boy, le musicien s'est livré à l’exercice commun du question-réponse. Ici, pour le magazine américain NME.

C'est donc à cette occasion que le chanteur s'est confié sur ce que représente sa carrière solo. L'année 2018 aura été une année riche en événements pour Mike Shinoda. Outre l'annonce d'une carrière solo, c'est aussi l'année de la sortie de son premier album Post Traumatic (juin). Un opus plus que personnel puisque ce dernier a été écrit et enregistré dans les mois qui ont suivi la mort du leader de Linkin Park. Au micro du magazine NME, le musicien s'est exprimé sur le commencement de sa carrière solo survenue suite au décès de Bennington.

"C'était un pas en avant. Il y a beaucoup d'éléments, sortir la musique, monter sur scène, faire certaines chansons. Certaines choses sont plus difficiles que les autres, vous savez. Je fais toujours, du moins à un moment, durant le set un hommage à Chester, pour donner aux fans -qui ont été touchés par nos chansons, un moment de festivité. Je ne veux pas que mon show soit triste mais il semble tout à fait approprié et sain d'avoir ce moment. Et certains fans en ont besoin." Quand j'ai sorti mon album, commencé à jouer quelques shows et voir les fans en personne -comme je l'ai déjà dit, le ton est festif." déclare-t-il.

Ce n'est pas forcément la manière dont il aurait souhaité que cela se passe mais Mike Shinoda est certain de vouloir en profiter. Et honnêtement, qui l'en blâmerait ? Après tout, il n'oublie pas son ami et continuera surement encore très longtemps de lui faire honneur à chaque performance.