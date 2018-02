L'avenir de Linkin Park reste à ce jour toujours très flou. Même si au fond de nous, on ne peut imaginer l'arrêt total du groupe qui a touché toute notre adolescence ou même, de voir Chester Bennington remplacé par quelqu'un d'autre. Plus de 6 mois après le départ du leader du groupe, on ne l'oublie pourtant pas et ses compagnons non plus. Mike Shinoda a d'ailleurs dévoilé il y a quelques jours un EP bouleversant pour rendre hommage à son grand ami Chester Bennington. Comme une thérapie, après avoir dévoilé en live "Looking For An Answer" lors du concert hommage à Chester, c'est trois nouveaux titres que le membre de Linkin Park a dévoilé sonnent comme un adieu à Chester. Pour la première fois après le départ du chanteur, Mike Shinoda remontera seul sur scène.

C'est aux côtés de ses autres amis de Linkin Park que Mike Shinoda est remonté sur scène il y a quelques mois le temps d'un concert hommage à Chester. Cette fois-ci, c'est seul qu'il reviendra sur les planches du Japon ! Mike Shinoda a annoncé il y a quelques jours qu'il ferait partie du festival Summersonics en août prochain aux côtés de Nickelback, Nine Inch Nails, Queens Of The Stone Age et bien d'autres. On se demande alors si son EP Post Traumatic fera partie de son set ou alors, quelques chansons de Linkin Park ou même quelques nouvelles compositions signées de sa patte. Il faudra attendre quelques mois pour le savoir... Sans Chester Bennington, quel avenir pour Linkin Park ?