Linkin Park : Mike Shinoda dévoile le clip de Open Door, son nouveau titre en solo (VIDEO)

Il semblerait que la crise sanitaire et le confinement aient été très bénéfiques pour Mike Shinoda. En effet, ce dernier aurait passé une grande partie de son temps libre à créer de la musique et des visuels sur le site de streaming Twitch. La preuve avec la récente sortie de son album intitulé Dropped Frames, Vol. 1, un projet en collaboration avec sa communauté de fans. On peut d'ailleurs retrouver cet esprit dans le clip puisque on y découvre la manière dont le chanteur de Linkin Park créé ses chansons sur la plateforme avec l'aide de quelques internautes qu'il a décidé de mettre en avant dans la vidéo.

"La collection de chansons est un des points forts des morceaux que je fais sur la chaîne, mais une grande partie de l'expérience est le flux lui-même. Quand je commence, je n'ai généralement qu'une très petite idée de la direction qu'il prendra. Ce qui en ressort est le produit des suggestions des spectateurs, de mes idées spontanées et de la magie inexplicable qui flotte entre les deux." expliquait récemment l'artiste américain. Une belle initiative de la part de Shinoda qui a donc récemment décidé d'être très productif concernant sa carrière solo.