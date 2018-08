Linkin Park : Mike Shinoda annonce enfin un une tournée !

Le musicien et membre de Linkin Park avait évoqué à de nombreuses reprises son envie de reprendre une vie de baroudeur et songeait à parcourir les scènes du pays de l'Oncle Sam. C'est chose faite puisqu'il a annoncé une tournée nord américaine de 22 dates.

Alors oui, nous sommes un peu malheureux qu'il ne prévoit pas beaucoup de dates dans l'hexagone et le reste de l'Europe mais soyons déjà bien contents qu'il passe par la capitale à l'occasion de Rock En Seine. Outre son passage en France, son album Post Traumatic sera donc défendu sur les scènes américaines. Un opus, rappelons-le, en référence à la perte tragique et touchante de Chester Bennington, disparu il y a maintenant un peu plus d'un an. Et qu'on ne dise pas qu'il souhaite faire de la scène juste pour le plaisir d'en faire. Non, non, non. Mike Shinoda a une idée bien précise de ce qu'il recherche.

"Ecouter des musiques enregistrées n'est pas la même chose que le faire en live. Similairement, voir une peinture dans un album ou un livre n'est pas pareil que voir l'original, en personne. En partageant l'expérience du live avec vous, j'ai l'espoir inspirer questions, réponses et réflexion -non pas simplement sur mon histoire mais sur la votre aussi. La recherche de sens is sans limite, et l'art est l'un de nos meilleurs moyens." dit-il dans un communiqué.

On comprend le cheminement et son besoin de se reconnecter au monde. Après tout, les hommages à son regretté ami sont encore dans tous les esprits et on souhaite à Mike une excellente tournée et on espère qu'il finira par s'en remettre complètement.