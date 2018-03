Linkin Park : Crossing A Line et Nothing Makes Sense Anymore, Mike Shinoda dévoile deux titres de son album solo

Mike Shinoda en solo, c'est un projet qui se précise. L'ancien membre de Linkin Park a annoncé cette semaine qu'il se produirait à Los Angeles en mai prochain avant d'être confirmé pour la programmation du Leeds Reading Festival (en Angleterre). Sur scène, il partira défendre son premier essai solo depuis la mort de Chester Benningon - Post Tarumatic. Bien sûr, cet album sera la suite logique de l'EP sorti en Janvier dernier.

Pour appuyer son annonce, le musicien a d'ailleurs dévoilé deux titres supplémentaires : Crossing A Line et Nothing Makes Sense Anymore, deux morceaux déjà en écoute. "C'est un voyage au coeur du deuil et des ténèbres", a t-il expliqué. "Si les gens qui écoutent ont traversé une épreuve similaire, j'espère qu'ils se sentiront mieux seuls. S'ils n'ont pas traversé cela, j'espère qu'ils en seront reconnaissants".

L'opus est attendu pour le 15 juin prochain et il devrait toucher tous les fans de Linkin Park - et même les autres.