Linkin Park, Maroon 5 et Coldplay dans les news musique de la semaine

L'évènement cette semaine, c'était les American Music Awards. Comme chaque année, les acteurs les plus importants de l'industrie musicale se sont réunis aux Etats-Unis afin de recevoir quelques récompenses. Il nous faut d'abord commencer avec Linkin Park qui a profité de la soirée pour faire un hommage émouvant à Chester Bennington. Quelques mois après sa mort, le chanteur continue d'occuper les esprits et les AMA's étaient l'évènement parfait pour un nouvel hommage.

Toujours aux AMA's, Pink a fait sensation. La chanteuse a livré une performance incroyable du haut d'un building, s'il vous plaît. Après U2, les Beatles ou même Harry Styles, les toits semblent être les nouvelles places to be !

Aussi, on vous emmène faire un tour dans le métro New-Yorkais - là où Maroon 5 a donné un petit live surprise (et le plus beau, c'est que la bande d'Adam Levine s'était déguisée pour l'occasion).

Si jamais vous l'avez manqué, sachez que le clip de Santa's coming for us de Sia réunit Kristen Bell et Caleb Mclaughin (Stranger Things) et qu'il est à voir !

Enfin, on finit sur le top 3 des tournées les plus lucratives. Spoiler alert, Coldplay est dans le palmarès avec le A Head Full of Dreams Tour.

