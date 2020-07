Linkin Park : Leur clip In The End dépasse le milliard de vues

Fin 2018, Linkin Park dépassait - pour le première fois depuis l'existence du groupe - le milliard de vues sur YouTube grâce au clip de Numb. Un pallier symbolique convoité par de nombreux artistes que le groupe américain vient de réaliser une seconde fois. En effet, leur vidéo de In The End vient d'être vue par plus d'un milliard d'internautes sur la célèbre plateforme. Un beau record pour ce titre sorti en 2002 mais publié sur YouTube seulement sept ans plus tard.

Grâce à cet exploit, Linkin Park rejoint d'autres groupes de rock ayant réussi eux-aussi à dépasser le milliard de vues tels que Twenty One Pilots (3 vidéos) ou Guns N'Roses (1 vidéo). A l'arrêt depuis le suicide de Chester Bennington en 2017, le groupe a révélé qu'il possédait encore des projets non publiés avec le défunt chanteur. En parallèle, Mike Shinoda annonçait il y a quelques jours qu'il se lançait dans une nouvelle carrière en solo avec un nouvel album.