"Nos coeurs sont brisés". Après la mort de Chester Bennington qui est survenue le 20 juillet dernier, les membres de Linkin Park s'expriment enfin sur cette triste nouvelle. Si Mike Shinoda avait déjà réagi au suicide de son ami, cette fois c'est avec tout le groupe qu'il dédie une lettre émouvante à celui qu'ils ont perdu : "Cher Chester, nos coeurs sont brisés. Les ondes de choc de notre chagrin et de notre déni sont toujours présentes au sein de nos familles en même temps que nous essayons de réaliser ce qui s'est passé. Tu as touché tant de vies, peut-être même plus que tu ne t'en rendais compte. Ces derniers jours, nous avons vu un flot d'amour et de soutien, aussi bien du public que des proches, partout dans le monde. Talinda et la famille apprécient, et veulent que le monde sache que tu étais le meilleur mari, fils, et père; la famille ne sera jamais entière sans toi."

"Parler avec toi des années passées ensemble, ton enthousiasme était contagieux. Ton absence laisse une voix qui ne pourra jamais être remplie - une voix pleine d'entrain, drôle, ambitieuse, créative, bienveillante, généreuse qui manque dans la pièce. Nous essayons de nous souvenir que les démons qui t'ont emporté loin de nous ont toujours été là. Après tout, c'était la façon dont tu chantais à propos de ces démons qui a rendu tout le monde fou de toi au départ. Tu les as bravement exposés, et en faisant ça, tu nous a réunis et appris à être plus humains. Tu avais le plus grand coeur sur la main qu'il soit. Notre amour pour créer et jouer de la musique est irrépressible. Même si on ignore de quoi demain sera fait pour nous, on sait que chacune de nos vies était meilleure grâce à toi. Merci pour ce cadeau. Nous t'aimons, et tu nous manques beaucoup. Jusqu'à ce qu'on te revoit, LP". Une lettre touchante qui se suffit à elle-même. Pour honorer la mémoire de Chester Bennington, revoyez le dernier clip de Linkin Park avec lui : "Talking To Myself".