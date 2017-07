Une triste nouvelle pour le monde de la musique... Comme beaucoup l'apprenaient jeudi soir, Chester Bennington le leader de Linkin Park est mort à l'âge de 41 ans. Une annonce qui a été faite par le célèbre site TMZ en premier lieu. Si beaucoup de fans espéraient à une fausse rumeur, Mike Shinoda est malheureusement venu confirmer le décès du chanteur peu après... Ce dernier se serait pendu dans sa maison à Los Angeles. C'est toute une génération qui est désormais en deuil face au départ de Chester Bennington. Avec un groupe qui a plus de 20 années de carrière derrière lui, il est impossible de ne pas avoir écouté au moins une fois en boucle une chanson du groupe californien ! "Numb", "In The End", "Breaking The Habit","Faint", "Crawling", "Leave Out All The Rest"... Des titres plus que cultes dans la discographie de Linkin Park. Si le dernier opus du groupe n'a pas fait l'unanimité du public, Chester Bennington y a dévoilé des textes très durs et sombres. Comme un dernier hommage, la rédac' de VirginRadio.fr a décidé de revenir sur quelques unes des meilleures performances live de Chester Bennington...

La toute dernière performance de Chester sur "Papercut" et "Bleed It Out" à Birmingham le 6 juillet dernier.

"In The End" live au Roxy Theatre en 2000.

"What I've Done" live au Red Square en 2011.

"Numb" live à New York en 2010.

Chester Bennington en featuring avec Chris Cornell en 2008.

"Breaking The Habit" live à Milton Keynes en 2008.

"One More Light" en hommage à Chris Cornell.

"Rolling In The Deep" live au iTunes Festival en 2011.

"Hallelujah", lors des obsèques de Chris Cornell au mois de mai.

"Crawling" en live il y a quelques semaines durant le One More Light Tour. Même si ce n'est pas une performance complète, ce moment magique mérite d'apparaître dans ce top.