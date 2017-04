Il y a quelques semaines, Linkin Park était en showcase privé Virgin Radio afin de présenter son nouvel album, One More Light, . Avec le single Heavy, la formation a clairement changé de voie, préférant se frotter à la pop. Pourtant, l'album propose des paroles assez sombres - ce dernier ayant été inspiré par un deuil. Pour avoir eu un petit aperçu (acoustique) de ce nouvel opus à venir, on peut vous certifier qu'en live, ce nouveau single sonne bien - vraiment bien. Alors évidemment, on a hâte de les retrouver sur scène. Bonne nouvelle, les premières dates de leur tournée européenne sont tombées et normalement, l'hexagone devrait avoir les siennes.

On sait que Linkin Park sera au line up d'un festival français cet été (la version française du Download Festival, plus précisément) mais en ce qui concerne leurs concerts propres, on s'attend à les retrouver à l'AccorHotels Arena - souvenez-vous, c'est là-bas qu'on les avait applaudis pendant le Hunting Party Tour. Pour l'heure, on sait qu'ils joueront en Espagne (Madrid), en Belgique ou encore en Angleterre (Londres, Birmingham ou encore Manchester). Evidemment, rien n'est officiel et il ne faudra pas crier victoire trop vite. Mais après la sortie de l'album (prévue pour le mois de mai), il y a fort à parier qu'ils passeront au moins par la capitale pour le défendre.