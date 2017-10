Linkin Park : Le testament de Chester Bennington dévoilé

Le leader du groupe emblématique de nu-metal Linkin Park s’est donné la mort le 20 juillet dernier. Depuis ce geste désespéré qui a ému le monde entier, chacun tente de faire son deuil à sa manière. Le groupe a lui, décidé de célébrer le vivant de l’incroyable Chester Bennington en donnant un concert hommage - dont on vous donne tous les détails si vous désirez suivre le show si vous n'avez pas vos places. Mais il y a quelques jours, on en apprenait un peu plus sur son décès, notamment sur le testament du chanteur. Selon le site américain TMZ, le leader de Linkin Park avait pris le soin de rédiger un testament.

Dans celle-ci, on découvre que le père de famille y évoquait sa principale volonté : que ses enfants "restent proches" (lorsqu'il ne serait plus là). Papa de six enfants (quatre garçons et deux filles de trois mères différentes), il avait écrit : 'Je demande que les mères de mes enfants encouragent et autorisent mes enfants à se rendre visite et qu'ils continuent de voir ma famille et la famille de mon épouse de façon régulière afin que mes enfants sachent qu'ils ont une famille aimante et élargie." On apprend ainsi que c'est Talinda, sa femme, qui doit ainsi gérer l'héritage du défunt et emblématique chanteur, afin de subvenir aux différents besoins de ses enfants. Face à de telles nouvelles, on préfère célébrer le vivant de Chester Bennington à notre façon, en se remettant par exemple la vidéo du Carpool Karaoké de Linkin Park !