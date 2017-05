Linkin Park est de retour ! Aussi déroutant que percutant, le nouvel album du groupe intitulé « One More Light » est disponible depuis vendredi. Mais du côté des critiques comme du côté des fans, il ne fait pas l’unanimité. Certains l’adorent, d’autres le détestent, mais tout le monde est d’accord sur une chose : il s’agit de l’album le plus pop de la discographie de Linkin Park. Cette nouvelle direction artistique a surpris de nombreux fans de la première heure, mais Chester Bennington l’assume totalement. Il faut dire que si la musique est effectivement plus lumineuse, le chanteur se livre comme jamais dans les textes des chansons. Aussi, il n’a pas apprécié que certains l’accusent d’avoir cherché à faire uniquement un album commercial. « Soit tu aimes la chanson soit tu ne l’aimes pas, et si tu ne l’aimes pas parce qu’en l’entendant tu te dis ‘oh ce n’est pas du métal donc je n’aime pas’, très bien, ce n’est pas grave, a-t-il déclaré à Kerrang. Mais si tu es le genre de personnes à dire un truc comme ‘ils ont réfléchit en termes de marketing en faisant cet album pour gagner de l’argent’, et bien là tu peux venir me voir à la sortie pour que je te casse la gueule parce que ce n’est vraiment pas la bonne réponse. »

Visiblement exaspéré par cette remarque, Chester Bennington a tenu à mettre les choses au clair. « Devinez quoi, dire que l’on s’est vendus pour cette raison, c’est juste vous trouver une excuse pour expliquer pourquoi vous ne l’aimez pas. C’est vraiment minable. Tous les groupes doivent prendre des risques, parce que si vous aimez ce que vous faites malgré ce que vont penser les gens, ça n’a pas d’importance s’ils l’aiment ou pas, ce qui importe, c’est d’avoir la chance de faire quelque chose qui vous parait important pour vous-même, c’est ça être un artiste. » Déjà lors de la sortie du premier single « Heavy », le chanteur de Linkin Park avait déclaré qu’il ne comprenait pas pourquoi les fans restaient focalisés sur leur premier album « Hybrid Theory » et qu’il était temps de passer à autre chose. Quoiqu'en soit, il nous tarde de les voir en live : "One More Light" n'a pas encore été défendu sur scène et devrait révéler l'étendue de son potentiel en concert. Le groupe sera à l'affiche du Download festival à Paris le 9 juin.