Linkin Park : Le Carpool Karaoke avec Chester Bennington sera bien diffusé

Une belle occasion de revoir l'artiste parti trop tôt... On le savait déjà, Linkin Park avait participé au fameux Carpool Karaoke quelques jours avant la mort de Chester Bennington. Ce que les fans ignoraient cependant, c'était de savoir si la contribution des membres de Linkin Park allait être diffusée ou non sur Apple Music comme prévu à l'origine. Eh bien, on a aujourd'hui la réponse ! Malgré la disparition de Chester Bennington, le Carpool Karaoke de Linkin Park sera bien diffusé la semaine prochaine sur la page Facebook du groupe, gratuitement et pour tous (et non sur la plate-forme payante Apple Music comme planifié avant).

.@CarpoolKaraoke - this time next week. Streaming for free on our Facebook page: https://t.co/pCaw9HvcOD pic.twitter.com/pXpJFnNlQI — LINKIN PARK (@linkinpark) 5 octobre 2017

Un bonne nouvelle pour tous les fans de Linkin Park qui rêvait de passer encore quelques moments avec Chester Bennington ! Malgré le côté amusant du Carpool Karaoke, il y a fort à parier que celui-ci sera d'autant plus émouvant après le décès du chanteur. En voiture, comme vous pouvez le voir avec la photo ci-dessus, les garçons seront rejoints par l'humoriste et acteur Ken Jeong, connu pour son rôle dans la saga des films Very Bad Trip. En attendant la semaine prochaine, on vous propose de voir la lyric video touchante de "One More Light" faite par les fans de Linkin Park.