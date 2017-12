Linkin Park, Lady Gaga, Ed Sheeran... qui sont les artistes les plus recherchés sur Google en 2017 ?

Parmi les classements les plus attendus en fin d'année, le top des recherches Google prend de plus en plus d'importance. Ce qui nous intéresse particulièrement chez Virgin Radio, c'est bien évidemment les recherches qui concernent la musique. Les google trends de l'année permettant de juger de la popularité de tel ou tel artiste, mais aussi de celles des chansons. On vous laisse découvrir ci-dessous les tendances mondiales des artistes les plus recherchés sur Google et les paroles de chansons les plus recherchées. Au programme : Linkin Park, Ariana Grande, Despacito ou encore Ed Sheeran !

Ariana Grande

Linkin Park

Lady Gaga

Mariah Carey

Ed Sheeran

Travis Scott

Kendrick Lamar

Lil Pump

Katy Perry

Cardi B

Sans surprise Ariana Grande arrive en top des recherches Google à l'international en 2017. Le 22 mai dernier, le concert de la chanteuse à Manchester était la cible d'un attentat terroriste, l'américaine a ensuite organisé le One Love Manchester, un concert hommage réunissant une pléiade d'artistes. Quant à Linkin Park, c'est également pour des raisons tragiques, la disparition de Chester Bennington à l'âge de 41 ans, que le groupe a attiré l'attention. Lady Gaga doit sa 3ème position dans le top à sa performance au Super Bowl en début d'année, mais aussi à sa tournée mondiale et au fait qu'elle a révélé être atteinte de douleurs chroniques. Ed Sheeran (5ème) et Katy Perry (8ème) ont suscité un grand intérêt avec la sortie de leurs nouveaux albums après une relative longue absence. Les rappeurs Travis Scott (6ème), Kendrick Lamar (7ème), Lil Pump (8ème) et Cardi B (10ème) ont tous beaucoup fait parler d'eux musicalement cette année. Mariah Carey (4ème) peut remercier sa sa tournée commune avec Lionel Richie et sa prestation ratée au nouvel an à New York qui lui offrent sa place dans le top !

Despacito (Luis Fonsi)

Shape of You (Ed Sheeran)

Perfect ( Ed Sheeran)

Havana (Camila Cabello)

Look What You Made Me Do (Taylor Swift)

Humble (Kendrick Lamar)

Versace on the Floor (Bruno Mars)

Closer (The Chainsmokers feat Halsey)

Rockstar (Post Malone)

Vous voulez savoir quels ont été les plus gros tubes de l'année 2017 partout dans le monde ? Pas besoin de consulter le Billboard Hot 100, les vidéos les plus vues sur YouTube ou le nombre de streaming sur Spotify, Apple Music, Deezer et consorts... La réponse se trouve avec la liste ci-dessus. Sans surprise donc on retrouve la chanson entendue partout cette année, Despacito, en n°1. 2017 aura aussi été l'année d'Ed Sheeran, qui place deux chansons dans le top en 2ème et 3ème position. Tous les n°1 du Billboard Hot 100 sont également là avec les chansons de Post Malone, Migos et Taylor Swift. Plus surprenant, la présence de Versace on the Floor ou de Closer, cette dernière étant sortie en 2016.