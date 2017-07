La chanteuse Kiiara sera toujours liée au chanteur de Linkin Park, Chester Bennington, depuis sa collaboration remarquée sur leur morceau "Heavy". Donnant son premier concert depuis le suicide de Chester Bennington, elle a assuré sa performance avant de dédier deux titres au chanteur. Ce 30 juillet, elle a exprimé son émotion à la foule du Panorama Festival de New-York : "Ca a été... une semaine assez difficile. je ne sais pas quoi dire et il n'y a vraiment rien à dire pour rendre les choses plus faciles, mais les deux chansons à venir sont pour Chester." Une performance émouvante à regarder ci-dessous.

Débutant avec "Battle Symphony" de Linkin Park, extrait de leur dernier album One More Light, Kiiara et son groupe ont laissé simplement tourner le morceau. La chanteuse était visiblement émue pendant toute la durée du titre, se tenant discrètement assise sur le côté de la scène. Puis, elle est revenue sur le devant de la scène pour interpréter Heavy, le titre que tout le monde attendait. Les images du clip sur les écrans, Kiiara a chanté avec émotion sa partie vocale devant un public très attentif pendant que son batteur et son pianiste jouaient en live. Kiiara a terminé le concert en remerciant New York avant de quitter la scène. Amir, Imagine Dragons et bien d'autres ont aussi rendu hommage à Chester Bennington.