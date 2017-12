Linkin Park, Johnny Hallyday, Taylor Swift... le bilan de l'actualité musicale 2017

2018 arrive à grands pas et on ne peut s'empêcher de passer en revue tous les évènements musicaux de 2017 qui ont été très nombreux. De bonnes et de mauvaises nouvelles sont arrivées cette année. Entre le retour de Taylor Swift, le Carpool Karaoke d'Ed Sheeran en passant par l'Electroshock, le concert explosif de Coldplay mais aussi la mort de Chester Bennington et celle de Johnny Hallyday, on en a vu de toutes les couleurs ! Découvrez sans plus attendre le bilan de l'actualité musicale 2017 afin d'être à jour avant de fêter la nouvelle année !