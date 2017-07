Linkin Park, Jain, Selena Gomez... les meilleurs clips du mois de juillet 

Le mois de juillet touche à sa fin, il est donc temps de faire le bilan sur toutes les vidéos musicales de ces dernières semaines. On s'en est pris plein les mirettes pendant ce mois de juillet mais le clip qui restera le plus inoubliable ce mois ci est sans conteste celui de Talking To Myself de Linkin Park. Publié quelques heures avant que le monde entier n'apprenne la mort de Chester Bennington, la vidéo compile des images de Linkin Park en tournée, sur scène mais aussi en backstage, et de leurs fans. Troublant comment ce clip sonne comme un hommage au chanteur qui reste comme un beau testament laissé aux admirateurs du groupe.

Alors que l'on baigne dans une époque où les artistes multiplient les clips, voir les albums visuels, Jain se fait rare en vidéo. Mais quand elle sort une vidéo musicale, c'est à chaque fois un événement. Après l'époustouflant Makeba, Jain s'offre de nouveau les services de Greg&Lio et tourne cette fois ci en Thaïlande.

Quand Desperate Housewives croise Virgin Suicide, cela donne Fetish, le dernier clip de Selena Gomez feat Gucci Mane. La dernière fois qu'on avait la chanteuse dans un univers aussi arty et dérangeant c'était dans le film Spring Breakers (2013) et son personnage était le premier à rentrer dans le rang...

Katy Perry dévoilera bientôt le clip officiel de Swish Swish mais on aurait très bien pu se contenter de la lyrics vidéo. C'est la star des internets et des gifs, la brésilienne Gretchen, qui joue les entertainers survoltés de ce clip !

Avec son dernier clip plein de famous boys, Charli XCX a cassé internet. Détournant les poses incongrus qu'on impose aux femmes à longueur de vidéo, la chanteuse a elle même mis en scène Charli Puth, Joe Jonas, Riz Ahmed, Mark Ronson, Wiz Khalifa et tous les autres BOYS !

C'était un retour très attendu et quel retour ! Kesha brise quatre ans de silence musical et autant de clip vidéo avec une chanson très puissante, Praying, accompagné d'un clip tout aussi fort visuellement. Mystique, poignant et surtout très beau, le clip ne pouvait pas mieux illustrer les tourments de l'artiste.

Loic Nottet ne se contente pas d'avoir une très jolie voix, il maîtrise aussi parfaitement son corps et l'art de la danse. Rappelez vous, en 2014 il était le grand vainqueur de l'émission Danse Avec les Stars ! Avec Mud Blood, il nous rappelle donc l'artiste complet qu'il est.