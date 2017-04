Linkin Park invite Sum 41 sur sa tournée !

Près de trois ans d’absence plus tard, Linkin Park est de retour avec un nouvel album One More Light dont la date de sortie est prévue pour le 19 mai prochain. Ce septième opus fait suite au dernier The Hunting Party publié en 2014 et on a déjà pu en découvrir le très pop Heavy en featuring avec la chanteuse Kiiara ainsi que Battle Symphony aux quelques sonorités électro. On est bien loin du nu-metal de leurs débuts mais le groupe américain nous a prouvé au fil des albums qu’ils savent toujours se renouveler et osent les twists musicaux même s’il faut déplaire à certains. En 20 ans de carrière, ils ont réussi à réunir une fanbase fidèle comme tout qui a hâte de les retrouver, sur leur nouvel album et sur scène, puisqu’une grande tournée a également été annoncée. Surprise, on apprend aujourd’hui que Sum 41 figurent parmi les invités !

Excited to announce that @Sum41 will be a special guest at our June 20 show in Amsterdam. Tickets on sale April 7: https://t.co/uwoVLxlgVg pic.twitter.com/HNEA9BvX84 — LINKIN PARK (@linkinpark) 4 avril 2017

Après avoir fait leur retour sur scène en France lors du showcase privé Virgin Radio, Linkin Park reviendra dans l’Hexagone à l’occasion du Download Festival 2017 à Brétigny-Sur-Orge où le groupe partagera l’affiche avec Blink-182, System Of A Down et Green Day notamment. Chester, Mike, Joe, Brad et Rob se produiront ensuite à Prague, Cracovie, Londres, Manchester, Clisson pour le Hellfest, Monza ou encore Amsterdam. C’est sur cette dernière date que les Sum 41 seront les invités spéciaux, ne manquez pas l'évènement !