Encore un peu de patience ! D'ici quelques jours, le nouvel album studio de Linkin Park devrait sortir. On attend un opus plus pop, plus nuancé et qui pourtant, sera plus sombre. Autrement dit, le groupe a choisi de jouer sur les contrastes entre musique et paroles. Il y a quelques semaines, Chester Bennington et Mike Shinoda s'était confié au micro de notre animateur Morgan, expliquant les différents facteurs qui les avaient poussés vers cette direction particulière. Mais, soyons honnêtes, quand on s'appelle Linkin Park, quand on joue partout à guichet fermé et quand on a presque vingt ans de carrière, on peut se permettre de tout tester. Avec avoir dévoilé des titres comme Heavy ou Good Goodbye, ils ont choisi de poster Invisible - nouveau morceau chargé de défendre le disque à venir.

Alors on vous l'accorde, Invisible est loin de l'ère d'Hybrid Theory. C'est plus mainstream, plus pop (évidemment) mais ce n'est pas un frein pour autant. En fait, on sent que l'empreinte de Linkin Park est toujours là - là, on vous parle du texte. La musique change, certes, mais pas leur façon d'aborder les thèmes. Côté vidéo, ils alternent entre vieilles photos souvenirs et différents paysages, comme s'ils avaient ressortis une boîte de Polaroïds oubliés. Dans le clip aussi, on relève un contraste : c'est esthétique, beau et lumineux et pourtant, le titre sonne comme une lettre d'adieux. Pour faire simple, Linkin Park soigne son retour. On vous le répète, il faudra être encore un peu patients mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a fait le plus dur.