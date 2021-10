Linkin Park : Hybrid Theory célèbre ses 21 ans, 3 choses à savoir sur l'album culte

C'est l'un des albums les plus applaudis de l'histoire du rock : en 2000, Linkin Park publie l'excellent opus Hybrid Theory - composé de morceaux cultes tels que In The End. Chester Bennington y partage les facettes les plus sombres de son adolescence : de l'abus de drogues aux combats constants. Alors que le monde célèbre cet opus sacré douze fois disque de platine, voici pas moins de trois choses à savoir sur Hybrid Theory :

#3. Hybrid Theory était - à la base- le nom du groupe

A l'époque le groupe Xero (formé par Shinoda et Delson) voit plusieurs membres passer avant de rencontrer Chester Benningon. Après l'arrivée de ce nouveau chanteur, le groupe est baptisé Hybrid Theory - en hommage à cette toute nouvelle fusion. Parce qu'un groupe gallois s'appelait déjà Hybrid, la formation est contrainte de changer de nom.

#2. “Crawling” et “With You” ont été les titres les plus difficiles à chanter pour Chester Bennington

"Je dirais que 'Crawling' m'a causé le plus de problèmes en live plus que n'importe quelle autre chanson", a ainsi évoqué l'artiste lors d'un entretien avec Park Underground. "Juste parce que c'est cette longue note tout le temps, mais je pense que probablement 'Crawling' et probablement 'With You' étaient difficiles quand nous avions l'habitude de jouer celle-là."

#1. L'album a réalisé les meilleures vente du 21 ème siècle

En octobre 2019, Hybrid Theory s'était vendu à plus de 32 millions d'exemplaires dans le monde. Ce premier album de Linkin Park est le plus vendu du 21e siècle.