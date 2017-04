En attendant le mois de mai et la sortie de One More Light, Linkin Park ne chôme pas : le groupe était de passage en France il y a peu, l'occasion de présenter ce nouvel opus (bien différent) à une poignée de fans. Le single Heavy a signé leur grand retour sur le devant de la scène et même si nous avons tous été surpris de ce tournant musical conséquent, ils nous ont rassurés : cet album, il faudra l'écouter et faire extrêmement attention aux paroles - qu'ils définissent comme sombres. Après Battle Symphony, c'est au tour de Good Goodbye d'être proposé au public.

Sur ce morceau, ils renouent avec leurs vieilles habitudes : la présence de Stormzy nous rappelle l'époque où ils maniaient rock et hip hop à la perfection. Si le nom (et la voix) du rappeur vous disent quelques chose, c'est parce qu'il était sur scène avec Ed Sheeran pour les BBC Music Awards il y a quelques mois. Plus incisif, plus sombre, ce single est la preuve que même si l'album est plus pop que les précédents, Linkin Park n'a pas pour autant vendu son âme au diable. Rendez-vous en mai pour découvrir l'intégralité de l"opus ! Et la bonne nouvelle, c'est que vous pourrez les retrouver sur scène d'ici peu.