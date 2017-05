Patience, le nouvel album de Linkin Park ne va plus tarder ! De passage en France il y a quelques semaine, Chester Bennington et Mike Shinoda sont venus le présenter à quelques auditeurs chanceux de Virgin Radio et le moins que l'on puisse dire ,c'est qu'il sera surprenant. Avec ce nouvel opus, le groupe a choisi de prendre une nouvelle direction musicale, certes, mais ce disque s'annonce tout de même relativement sombre (il faudra faire attention aux paroles pour s'en rendre compte). Alors que Good Goodbye a été choisi pour porter cette nouvelle aventure, le clip vient tout juste d'être dévoilé. Voyez plutôt :

On vous parlait de paroles sombres et c'est justement l'esprit de cette nouvelle vidéo. Linkin Park nous plonge cette fois dans un monde où le virtuel se mêle à la réalité et il en ressort une ambiance inquiétante. Pour ce clip, Stormzy nous gratifie de sa présence, de quoi renforcer la vague hip-hop qui traverse le morceau. Tout ça nous donne encore plus envie de les retrouver sur scène et bonne nouvelle, une tournée a déjà été annoncée. Nous, nous les retrouverons au Download Festival Français au moins de juin.