Linkin Park : Virgin Radio vous fait gagner vos séjours et vos places pour assister à leur showcase privé exceptionnel ! 

Linkin Park est de retour, trois ans après leur dernier album The Hunting Party, avec un septième album studio, One More Light. En février dernier le groupe dévoilaitle premier single, Heavy, pour l'occasion ils se sont offerts un featuring avec la jeune et talentueuse Kiiara. Une chanson plutôt pop qui a pu surprendre les fans. Il y a quelques jours le groupe de Chester Bennington et Mike Shinoda dévoilait également Battle Symphony, confirmant qu'ils ont mis de côté leur nu métal habituel au profit d'un son plus pop rock, agrémenté d'une touche électro. Ce retour est donc plus intriguant que jamais et la bonne nouvelle c'est que vous allez pouvoir en prendre toute la mesure grâce au showcase privé acoustique Virgin Radio de Linkin Park qui se tiendra au 118 à Paris le 27 mars prochain et pour lequel on vous offre vos séjours à Paris et vos places ! L' occasion de rencontrer l'un des plus grands groupe de rock au monde, car outre le showcase auquel vous assisterez vous pourrez aussi leur poser des questions. Un moment exceptionnel que seul Virgin Radio est capable de vous offrir !

Jeu Antenne

Pour gagner vos séjours et places pour assister au showcase privé acoustique de Linkin Park qui se tiendra le 27 mars prochain dans l'enceinte du 118 à Paris, c'est très simple. Dès que les animateurs et promos antenne vous donnent le top départ, vous aurez dix minutes pour vous inscrire par SMS au 71213 code Virgin Radio. Les auditeurs tirés au sort repartiront avec un séjour pour deux personnes à Paris comprenant les billets de train aller retour pour Paris, 1 chambre dans un hôtel de première catégorie à Paris et deux places pour assister au showcase privé acoustique Virgin Radio de Linkin Park au 118 !

Jeu web

Si vous êtes sur Paris, vous pouvez aussi participer à notre jeu web où nous vous faisons gagner vos places pour assister au showcase privé acoustique de Linkin Park au 118. Direction le formulaire où vous devrez répondre à une question, nous laisser vos coordonnées complètes, sans oublier de consulter le règlement. Les gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses. Bonne chance à tous, ça va être complètement FOU !